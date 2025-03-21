Набиуллина назвала «гипотетическим» возможное возвращение иностранных брендов

В ходе пресс-конференции она указала, что пока «это только гипотетическая возможность», однако, безусловно, это дезинфляционный фактор.



«Системно устойчивые улучшения условий внешней торговли, снижение издержек на получение импорта, к которому могло привести гипотетическое возвращение брендов, оно дезинфляционное», - сказала Набиуллина.

Она добавила, что при этом должен расширяться «не только импорт, но и экспорт».

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что западные бренды, желающие вернуться в РФ, должны будут присутствовать в новых российских регионах, сообщает RT.

