Набиуллина назвала «гипотетическим» возможное возвращение иностранных брендов
Принимая решение по ключевой ставке в Центробанке не учитывали возможное возвращение в РФ западных компаний. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
В ходе пресс-конференции она указала, что пока «это только гипотетическая возможность», однако, безусловно, это дезинфляционный фактор.
«Системно устойчивые улучшения условий внешней торговли, снижение издержек на получение импорта, к которому могло привести гипотетическое возвращение брендов, оно дезинфляционное», - сказала Набиуллина.
Она добавила, что при этом должен расширяться «не только импорт, но и экспорт».
Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что западные бренды, желающие вернуться в РФ, должны будут присутствовать в новых российских регионах, сообщает RT.
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