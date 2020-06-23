Набиуллина: Экономический спад в РФ будет слабее, чем на Западе

Набиуллина напомнила о низкой инфляции и сравнительно небольшом госдолге России и подчеркнула, что страна имеет достаточно ресурсов для восстановления после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Глава Центробанка также отметила, что для полноценного восстановления необходимо создать ряд законопроектов, которые смогут защитить граждан: так, депутаты подготовили закон, предусматривающий ответственность для "черных кредиторов", а также идет работа над законопроектом, позволяющим расширить использование биометрии и других электронных финансовых инструментов.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин также нацелен на работу над проектами, которые важны для банковской системы РФ. Спикер отметил, что необходимо вести совместную работу над стабилизацией российской экономики.