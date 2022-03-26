На Украине заявили о критической ситуации с топливом

Критическая ситуация с топливом сложилась на Украине, заявил владелец топливной компании Prime Group Дмитрий Леушкин. Об этом пишет Страна.ua.

Новак предрек дефицит нефтепродуктов в Европе

Как отметил эксперт, остатки топлива на нефтебазах были исчерпаны за последние две недели из-за начала посевной.

«В Европе лишних объемов мало. А те, что есть, сложно возить, поскольку не выстроена логистика, есть трудности с железной дорогой и не разрушены разного рода бюрократические барьеры для движения бензовозов», — подчеркнул Леушкин.

Владелец Prime Group добавил, что в апреле Украину ожидает дефицит топлива.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ТопливоУкраина
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