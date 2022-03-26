На Украине заявили о критической ситуации с топливом
Критическая ситуация с топливом сложилась на Украине, заявил владелец топливной компании Prime Group Дмитрий Леушкин. Об этом пишет Страна.ua.
Как отметил эксперт, остатки топлива на нефтебазах были исчерпаны за последние две недели из-за начала посевной.
«В Европе лишних объемов мало. А те, что есть, сложно возить, поскольку не выстроена логистика, есть трудности с железной дорогой и не разрушены разного рода бюрократические барьеры для движения бензовозов», — подчеркнул Леушкин.
Владелец Prime Group добавил, что в апреле Украину ожидает дефицит топлива.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Более 4 млрд рублей направят на доплаты работающим с COVID-19 медикам
- Кремль: Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта
- В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за COVID-19
- Авиакомпания SriLankan Airlines прекратила полеты в Россию
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
- Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях
- Лавров заявил, что никакой изоляции России нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru