«Совсем недолго»: Миллер заявил о скором завершении строительства «Северного потока-2»

«Совсем недолго», — ответил Миллер на вопрос ТАСС о том, когда можно ожидать новостей о завершении проекта.

Накануне глава «Газпрома» допустил, что первые поставки газа по «Северному потоку-2» в Европу могут начаться до конца 2021 года. Как отметил Миллер, с российской стороны созданы все необходимые мощности для запуска трубопровода, пишет RT. Объем поставок топлива может составить около 5,6 млрд кубических метров, отмечает журнал «Профиль».

