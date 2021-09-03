«Совсем недолго»: Миллер заявил о скором завершении строительства «Северного потока-2»
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме анонсировал скорое завершение строительства газопровода «Северный поток-2».
«Совсем недолго», — ответил Миллер на вопрос ТАСС о том, когда можно ожидать новостей о завершении проекта.
Накануне глава «Газпрома» допустил, что первые поставки газа по «Северному потоку-2» в Европу могут начаться до конца 2021 года. Как отметил Миллер, с российской стороны созданы все необходимые мощности для запуска трубопровода, пишет RT. Объем поставок топлива может составить около 5,6 млрд кубических метров, отмечает журнал «Профиль».
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