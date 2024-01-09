На участке трассы М-11 «Нева» повысились тарифы за проезд
Стоимость разовых поездок по головном участке трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска с 9 января 2024 года увеличилась, сообщили в Северо-западной концессионной компании (СЗКК, концессионер дороги).
Там отметили, что индексация тарифов для легковых автомобилей коснется части маршрутов платного участка, в основном в точке въезда или выезда из Москвы. Оплата выросла от 10 до 60 рублей.
Дневной тариф для легковушек за проезд от Москвы до Шереметьево-1 в результате повышен с 550 до 580 рублей. От Москвы от Зеленограда дневная поездка по будням (с понедельника по четверг) стала дороже на 30 рублей - 530 рублей. От Москвы до Солнечногорска проезд подорожал с 900 до 950 рублей. Самый дорогой тариф для легкового транспорта — от Солнечногорска до Москвы днем в выходные: 1210 рублей.
Стоимость поездок по абонементам не изменилась, добавили в СЗКК.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее потребовал подготовить доклад о расследовании уголовного дела по факту массового дорожно-транспортного происшествия в Новгородской области на трассе М-11 с участием десятков автомобилей. В дорожно-транспортном происшествии пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru