Опрос: россияне высказались против полной отмены наличных денег
Центр исследований финансовых технологий и цифровой экономики бизнес-школы Сколково выяснил, что более трети граждан России (41%) не желают полностью отказываться от наличных денег. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.
Чуть меньше опрошенных (31%) негативно отнеслись к идее оставить только безналичные платежи, при этом против только наличной оплаты высказались в два раза меньше респондентов (15%).
Также в центре выяснили, что 87% россиян имеют банковские карты, что на 12% больше, чем в 2017 году. В основном используются дебетовые карты, а кредитные являются основными только для 5% граждан.
Ранее в Центробанке РФ заявили, что россияне смогут защитить средства на карте от мошенников, сообщает телеканал «360». Инициатива, которую прорабатывает регулятор, предполагает возможность отключения исходящих переводов и платежей.
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