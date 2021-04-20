Опрос: россияне высказались против полной отмены наличных денег

Центр исследований финансовых технологий и цифровой экономики бизнес-школы Сколково выяснил, что более трети граждан России (41%) не желают полностью отказываться от наличных денег. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

Чуть меньше опрошенных (31%) негативно отнеслись к идее оставить только безналичные платежи, при этом против только наличной оплаты высказались в два раза меньше респондентов (15%).

Также в центре выяснили, что 87% россиян имеют банковские карты, что на 12% больше, чем в 2017 году. В основном используются дебетовые карты, а кредитные являются основными только для 5% граждан.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что россияне смогут защитить средства на карте от мошенников, сообщает телеканал «360». Инициатива, которую прорабатывает регулятор, предполагает возможность отключения исходящих переводов и платежей.

