Мантуров: на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге начнут выпускать Aurus
На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге Aurus планирует начать выпуск автомобилей бизнес-класса совместно с иностранным партнером, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах выставки-форума «Россия», сообщает РИА Новости.
По его словам, первые экземпляры будут готовы в конце года.
«Там, кстати, достаточно широкая линейка будет. Как минимум, в общей сложности, четыре модели», - добавил он.
Ранее Мантуров заявил, что производство на бывшем заводе Hyundai возобновится во II квартале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru