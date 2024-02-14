Мантуров: на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге начнут выпускать Aurus

На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге Aurus планирует начать выпуск автомобилей бизнес-класса совместно с иностранным партнером, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах выставки-форума «Россия», сообщает РИА Новости.

Шапша: Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в первой половине 2024 года

По его словам, первые экземпляры будут готовы в конце года.

«Там, кстати, достаточно широкая линейка будет. Как минимум, в общей сложности, четыре модели», - добавил он.

Ранее Мантуров заявил, что производство на бывшем заводе Hyundai возобновится во II квартале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобильПроизводствоСанкт-ПетербургЗаводыДенис Мантуров

Горячие новости

Все новости

партнеры