Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке после паузы длиной в 4 часа

Начиная с 13:30 мск на срочном рынке Московской биржи, где торгуются фьючерсы и опционы, снова стало возможно заключать сделки.

Торги на срочном рынке Мосбиржи возобновятся в 13:30

Так, в этом убедился корреспондент «РБК Инвестиции», купив фьючерс на индекс РТС.

Ранее Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке на фоне сбоя в системе расчетов. Остановка произошла в 09:30 мск. Причиной приостановки стала нештатная работа торгово-клиринговой системы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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