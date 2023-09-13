Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке после паузы длиной в 4 часа
13 сентября 202313:49
Начиная с 13:30 мск на срочном рынке Московской биржи, где торгуются фьючерсы и опционы, снова стало возможно заключать сделки.
Так, в этом убедился корреспондент «РБК Инвестиции», купив фьючерс на индекс РТС.
Ранее Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке на фоне сбоя в системе расчетов. Остановка произошла в 09:30 мск. Причиной приостановки стала нештатная работа торгово-клиринговой системы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: у России и КНДР есть возможности для военного сотрудничества
- Командующий ВВС Украины Олещук взял ответственность за удар по Крыму
- Минобороны РФ: Поврежденные при ударе ВСУ корабли ВМФ будут восстановлены
- Козловский отсудил у Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства
- Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке после паузы длиной в 4 часа
- Шойгу: у России нет вариантов, кроме победы на Украине
- Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит военные заводы в России
- Автобусам и мотоциклам с российскими номерами разрешили въезд в Эстонию
- Суд ЕС не снял санкции с миллиардера Рашникова
- Матыцин: Спорт не может развиваться без взаимодействия с церковью
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru