Торги на срочном рынке Мосбиржи возобновятся в 13:30

Срочные торги на Мосбирже будут возобновлены в 13:30, говорится в заявлении площадки.

Причиной сбоя в работе стала нештатная работа торгово-клининговой системы. В результате поломки проводилась ее диагностика.

Срочный рынок Мосбиржи - ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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