Торги на срочном рынке Мосбиржи возобновятся в 13:30
13 сентября 202312:48
Срочные торги на Мосбирже будут возобновлены в 13:30, говорится в заявлении площадки.
Причиной сбоя в работе стала нештатная работа торгово-клининговой системы. В результате поломки проводилась ее диагностика.
Срочный рынок Мосбиржи - ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru