Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
22 апреля 202514:01
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. Об этом сообщает пресс-служба площадки.
Причина приостановки не уточняется.
«О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.
Ранее компания «Газпром» впервые разместила облигации в юанях на бирже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru