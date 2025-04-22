Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

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Причина приостановки не уточняется.

«О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Ранее компания «Газпром» впервые разместила облигации в юанях на бирже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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