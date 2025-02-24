Мосбиржа объявила о запуске торгов в выходные дни

Московская биржа с 1 марта намерена проводить на фондовом рынке торги в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

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Отмечается, что торги будут запущены в экспериментальном режиме, что обеспечит поэтапное подключение участников рынка «по мере их готовности».

«Торги в выходные дни будут проводиться в рамках дополнительной сессии... являющейся частью следующего за выходными торгового дня», - говорится в сообщении.

Также указывается, что на первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в России фактически разрушен биржевой механизм валютного курса, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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