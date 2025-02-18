Индекс Мосбиржи резко пошел вниз после переговоров России и США
Индекс Мосбиржи резко снизился после переговоров России и США в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК.
Уточняется, что до первых заявлений участников встречи в Эр-Рияде индекс площадки находился на уровне 3333,38 пункта, однако к 15:16 мск он упал на 1,41% - до 3261,81 пункта.
Отмечается, таким образом рынок отреагировал на слова помощника президента РФ Юрия Ушакова, который заявил, что о сближении позиций Москвы и Вашингтона «пока сложно говорить».
Ранее индекс Мосбиржи обновил максимум с июля 2024 года после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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