Индекс Мосбиржи резко пошел вниз после переговоров России и США

Уточняется, что до первых заявлений участников встречи в Эр-Рияде индекс площадки находился на уровне 3333,38 пункта, однако к 15:16 мск он упал на 1,41% - до 3261,81 пункта.

Отмечается, таким образом рынок отреагировал на слова помощника президента РФ Юрия Ушакова, который заявил, что о сближении позиций Москвы и Вашингтона «пока сложно говорить».

Ранее индекс Мосбиржи обновил максимум с июля 2024 года после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

