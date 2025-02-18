Индекс Мосбиржи резко пошел вниз после переговоров России и США

Индекс Мосбиржи резко снизился после переговоров России и США в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК.

Глава РФПИ: США услышали позицию России в Эр-Рияде

Уточняется, что до первых заявлений участников встречи в Эр-Рияде индекс площадки находился на уровне 3333,38 пункта, однако к 15:16 мск он упал на 1,41% - до 3261,81 пункта.

Отмечается, таким образом рынок отреагировал на слова помощника президента РФ Юрия Ушакова, который заявил, что о сближении позиций Москвы и Вашингтона «пока сложно говорить».

Ранее индекс Мосбиржи обновил максимум с июля 2024 года после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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