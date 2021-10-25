Молдавия объявила о проведении независимого аудита по вопросу долга перед «Газпромом»

По его словам, молдавские власти готовы обсуждать проблему, однако сначала намерены провести независимый аудит, с целью подтвердить задолженность перед российской компанией.

Ранее в «Газпроме» не исключили, что с 1 декабря могут прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов Кишинёва в размере 700 миллионов долларов, сообщает RT.