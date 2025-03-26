Мишустин заявил, что в России выросло производство лекарств

В ходе выступления в госдуме он указал, что две трети производимых в стране препаратов - отечественные.

«Доля отечественных лекарств составила, внимание, больше уже 64%», - сказал глава правительства.

Ранее глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил, что лидерами по выпуску новых лекарств являются Москва и Подмосковье, сообщает RT.