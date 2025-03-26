Мишустин заявил, что в России выросло производство лекарств
26 марта 202515:24
Выпуск лекарств в России по итогам 2024 года увеличился на 21,5% и составил около 800 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе выступления в госдуме он указал, что две трети производимых в стране препаратов - отечественные.
«Доля отечественных лекарств составила, внимание, больше уже 64%», - сказал глава правительства.
Ранее глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил, что лидерами по выпуску новых лекарств являются Москва и Подмосковье, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru