Мишустин заявил, что в России выросло производство лекарств

Выпуск лекарств в России по итогам 2024 года увеличился на 21,5% и составил около 800 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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В ходе выступления в госдуме он указал, что две трети производимых в стране препаратов - отечественные.

«Доля отечественных лекарств составила, внимание, больше уже 64%», - сказал глава правительства.

Ранее глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил, что лидерами по выпуску новых лекарств являются Москва и Подмосковье, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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