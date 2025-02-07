Мишустин: Доходы россиян в 2024 году выросли на 8,4%
Реальные располагаемые доходы россиян в прошлом году увеличились на 8,4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Он отметил, что такой результат превысил прогноз и является достаточно высоким. Прогноз Минэкономразвития на 2024 год по росту реальных располагаемых денежных доходов составлял 7,1%.
«Реальная заплата, вот сейчас за 11 месяцев, плюс 8,7%», - подчеркнул Мишустин.
Ранее эксперты отметили, что средняя зарплата в Москве составляет 70-80 тысяч рублей, а цифры в 140-160 тысяч кажутся завышенными, поскольку такие доходы характерны лишь для отдельных категорий работников, например, IT-специалистов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru