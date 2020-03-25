Мировой экономике предсказали крах

Из-за пандемии коронавируса мировую экономику ожидает ужасное будущее, пишут американские СМИ. На фоне общего карантина и жестких ограничений, введенных властями разных стран, чтобы не допустить распространение болезни, в первой половине текущего года в мировой экономике произойдет резкий спад, пишут Известия.

Информагентства указывают, что закрытие заводов и сокращение авиасообщения приводит к падению индекса деловой активности. Например, в Еврозоне этот показатель упал до минимума с 1998 года, отмечает РИА ФАН. «Ближaйшие экономические перспективы ужaсны», — посулил стaрший экономический советник HSBC Holdings Стивен Кинг.