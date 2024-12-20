Миронов призвал снизить процент по ипотеке до половины от ставки Центробанка

Рыночную ипотечную ставку необходимо уменьшить до половины от ставки рефинансирования Центробанка, что уменьшит общую стоимость ипотеки втрое, заявил председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

Ипотека названа основным инструментом продаж жилья в 2025 году

«Тогда проще будет расширять и программы льготной ипотеки, так как снизятся затраты бюджета для их субсидирования», - сказал он в беседе с NEWS.ru.

По словам Миронова, принудительное удержание ставки ипотеки реально с учетом сверхприбылей банков. При этом практика ипотечного кредитования во всем мире подразумевает наиболее доступные условия для заевщиком. Как добавил председатель «Справедливой России», следовало бы также понизить и саму ключевую ставку.

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что ипотечная ставка, которую банки сегодня предлагают россиянам, лишает граждан страны возможности купить жилье.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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