Миронов призвал снизить процент по ипотеке до половины от ставки Центробанка

«Тогда проще будет расширять и программы льготной ипотеки, так как снизятся затраты бюджета для их субсидирования», - сказал он в беседе с NEWS.ru.

По словам Миронова, принудительное удержание ставки ипотеки реально с учетом сверхприбылей банков. При этом практика ипотечного кредитования во всем мире подразумевает наиболее доступные условия для заевщиком. Как добавил председатель «Справедливой России», следовало бы также понизить и саму ключевую ставку.

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что ипотечная ставка, которую банки сегодня предлагают россиянам, лишает граждан страны возможности купить жилье.



