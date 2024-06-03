Минсельхоз: режим ЧС из-за заморозков могут ввести до конца недели

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за майских заморозков могут ввести в России до конца недели. Как собщает РИА Новости, об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.

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Она также отметила, что ущерб для сельского хозяйства в денежном эквиваленте пока не посчитан.

«ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведет подкомиссию свою... после этого будем работать со страховыми компаниями», — заключила министр.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что в России из-за заморозков погибли посевы на площади более миллиона гектаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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