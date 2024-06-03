Минсельхоз: режим ЧС из-за заморозков могут ввести до конца недели

Ливень с грозой и порывистым ветром обрушился на Москву

Летний сезон «Московского долголетия» стартовал у Большого театра

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» 1 и 2 июня посетили более 220 тысяч человек

Чемпионат на «Кубок «Мосинжпроект» стартовал в столице

Корты для и падел-тенниса открылись на площадках «Московских сезонов»