Минсельхоз опроверг данные о скачке цен на пельмени и колбасу на 20%
Министерство сельского хозяйства не подтвердило появившиеся утверждения о подорожании пельменей и колбасы в России с начала года на 20%. В ведомстве также заявили о росте производства колбасных изделий стране на 2,5% за январь - октябрь к тому же периоду 2022 года.
Также, по данным Минсельхоза, выпуск мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных полуфабрикатов увеличился за 10 месяцев на 6,2%. Подчёркивается, что мясопереработчики озвучили планы дальнейшего наращивания производства.
По оценке ведомства, динамика цен на данные виды продукции в России соответствует тенденции общей инфляции. Таким образом в Минсельхозе отреагировали на сегодняшние сообщения СМИ и Telegram-каналов, согласно которым, цены на пельмени и колбасу подскочили на 20%.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», издания называют одной из главных причин подорожания нехватку мясных полуфабрикатов из-за вспышки африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Из-за этого, например, в Краснодарском крае пришлось забить и уничтожить 57 тысяч свиней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru