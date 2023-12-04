Минсельхоз опроверг данные о скачке цен на пельмени и колбасу на 20%

Министерство сельского хозяйства не подтвердило появившиеся утверждения о подорожании пельменей и колбасы в России с начала года на 20%. В ведомстве также заявили о росте производства колбасных изделий стране на 2,5% за январь - октябрь к тому же периоду 2022 года.

Также, по данным Минсельхоза, выпуск мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных полуфабрикатов увеличился за 10 месяцев на 6,2%. Подчёркивается, что мясопереработчики озвучили планы дальнейшего наращивания производства.