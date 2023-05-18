Минфин предложил сохранить для уехавших россиян НДФЛ в 13%

Согласно окончательной версии поправок в налоговое законодательство, речь идёт о сотрудниках, работающих по трудовым договорам или договорам гражданско-правового характера (ГПХ), при этом налоговое резидентство значения иметь не будет.

Также отмечается, что ставка НДФЛ может быть увеличена до 15%, согласно российскому законодательству, она применяется при доходе выше пяти млн рублей в год.

«Вне зависимости от их статуса - российский налоговый резидент, нерезидент - их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13-15%», - заявил статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении НДФЛ до 30% для уехавших за границу сотрудников, однако позже отозвало документ, объяснив это необходимостью внесения ряда технических уточнений, сообщает RT.

