Международный арбитраж отказал Финляндии в претензиях к «Росатому» по АЭС «Ханхикиви-1»

Международный совет по разрешению споров отказал Финляндии в предъявлении претензий госкорпорации «Росатом» в ситуации с расторжением контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Об этом заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев в интервью Известиям.

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По словам Лихачева, уже прошла первая волна судебных разбирательств в связи с расторжением соглашения финской стороной.

«Международный арбитраж, состоящий из представителей только стран Западной Европы, вынес однозначный вердикт. Во-первых, было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий», — подчеркнул гендиректор «Росатома».

Кроме того, расторжение контракта признали нелегитимным. Лихачев считает, что расторжение Финляндией соглашения было политическим решением. Гендиректор «Росатома» посоветовал Хельсинки реализовать проект АЭС за свои средства и вернуть вложенные российской стороной деньги.

В мая финская Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» на финской территории. В конце августа финская компания сообщила о поданном против российской госкорпорации иске на сумму менее 2 млрд евро. Однако в декабре Международный совет по разрешению споров подтвердил неправомерность решения Fennovoima разорвать соглашение на строительство АЭС, отмечает телеканал «360». Российская сторона сможет потребовать взыскания причиненных убытков.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ФинляндияАЭСРосатом
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