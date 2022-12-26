Международный арбитраж отказал Финляндии в претензиях к «Росатому» по АЭС «Ханхикиви-1»

По словам Лихачева, уже прошла первая волна судебных разбирательств в связи с расторжением соглашения финской стороной.

«Международный арбитраж, состоящий из представителей только стран Западной Европы, вынес однозначный вердикт. Во-первых, было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий», — подчеркнул гендиректор «Росатома».

Кроме того, расторжение контракта признали нелегитимным. Лихачев считает, что расторжение Финляндией соглашения было политическим решением. Гендиректор «Росатома» посоветовал Хельсинки реализовать проект АЭС за свои средства и вернуть вложенные российской стороной деньги.

В мая финская Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» на финской территории. В конце августа финская компания сообщила о поданном против российской госкорпорации иске на сумму менее 2 млрд евро. Однако в декабре Международный совет по разрешению споров подтвердил неправомерность решения Fennovoima разорвать соглашение на строительство АЭС, отмечает телеканал «360». Российская сторона сможет потребовать взыскания причиненных убытков.

