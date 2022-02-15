Медведев: Зависимость России от поставок минресурсов создает угрозу
Зависимость РФ от поставок минеральных ресурсов из других стран создает серьезные риски для экономической безопасности. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он считает, что на это следует обратить пристальное внимание.
Медведев напомнил, что большинство видов стратегически важного сырья России приходится импортировать.
При этом, по его словам, огромные запасы ценных российских ресурсов не всегда используются рационально, а также наблюдается дисбаланс между импортом и экспортом их отдельных видов.
Политик отметил, что у каждого государства-поставщика существуют свои экономические и геостратегические интересы, напомнив, что не все эти страны находятся в хороших отношениях с Россией. В связи с этим, подчеркнул он, некоторые из них по коммерческим или политическим мотивам могут в любой момент поднять цены или прекратить поставки, а также использовать такую зависимость в качестве средства давления на Москву.
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