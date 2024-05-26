Мантуров заявил об отсутствии проблем с обслуживанием Boeing и Airbus в РФ
В России нет проблем с обслуживанием иностранных самолетов производства компаний Boeing и Airbus, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Комментарий опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Мантуров отметил, что самолеты полностью соответствуют всем требованиям, которые предъявляются российскими авиационными властями. Идет постоянная работа в части технического обслуживания, сказал он.
«Поэтому относительно ремонта и своевременной замены запчастей все это делается», - добавил представитель кабмина.
Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что услуга предоставления Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместной в 2028 году, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Netflix вернул дубляж фильмов и сериалов на русском языке
- СМИ: под Орском в Оренбургской области упал беспилотник
- Премьер Грузии сообщил о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году
- Мантуров заявил об отсутствии проблем с обслуживанием Boeing и Airbus в РФ
- Король Великобритании Карл III написал письмо Зеленскому
- ВС РФ освободили населенный пункт Берестовое под Харьковом
- Украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в Шебекине
- Решение о начале переговоров по вступлению Молдавии в Евросоюз могут принять летом
- Медведев предрек мировую войну в случае удара США по целям в РФ
- Грузинский премьер обвинил президента страны в измене родине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru