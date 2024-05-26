Мантуров заявил об отсутствии проблем с обслуживанием Boeing и Airbus в РФ

Мантуров отметил, что самолеты полностью соответствуют всем требованиям, которые предъявляются российскими авиационными властями. Идет постоянная работа в части технического обслуживания, сказал он.

«Поэтому относительно ремонта и своевременной замены запчастей все это делается», - добавил представитель кабмина.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что услуга предоставления Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместной в 2028 году, напоминает «Радиоточка НСН».

