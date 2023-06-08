Мантуров заявил, что ГАЗ может представить возрожденную «Волгу» летом 2024 года
Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Горьковский автозавод может представить первую серийную модель автомобиля под брендом «Волга» в начале следующего лета.
В кулуарах Евразийского конгресса он отметил, дизайн новинки будет продемонстрирован несколько раньше, а на запуск производства потребуется около года.
«По срокам - приблизительно это через год с учётом завершения процедуры выбора иностранных партнёров, и примерно девять месяцев после запуска данной работы требуется для организации непосредственно производства», - заключил он.
Ранее Мантуров заявил, что производство автомобилей планируется организовать по аналогии с «Москвичом», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru