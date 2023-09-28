Мантуров: ВКС получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 (поколение 5) и Су-35С (поколение 4++)», — отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В свою очередь, гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь сообщил, что в цехе окончательной сборки находятся и другие самолеты пятого поколения, также они проходят отработку на летно-испытательной станции. Поставка истребителей запланирована на 2023 год.

Ранее стало известно, что российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью более 6,5 тысячи километров, напоминает RT.

