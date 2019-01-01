Лукашенко поторопил Казахстан с нефтяными поставками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил послу Казахстана Ермухамету Ертысбаеву активизировать переговоры по поставкам нефти.
В ходе встречи с дипломатом Лукашенко заявил, что в этом году Минск планирует завершить модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов, после чего станет «немножко легче покупать с мировых рынков нефть», передает RT со ссылкой на БЕЛТА.
Белоруссия планирует привлечь к переговорам Россию, так как поставлять нефть из Казахстана в Белоруссию планируется по трубопроводу, проходящему по ее территории.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам о вероятности обсуждения этой темы на саммите Евразийского экономического союза. Он пройдет 29 мая в Нур-Султане.
23 апреля Белоруссия приостановила экспорт нефти в Польшу, на Украину и в страны Балтии из-за низкого качества полученного из России сырья. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал о ходе переговоров между Россией и европейскими трубопроводными компаниями о загрязненной нефти.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Зеленский отрицательно ответил о переговорах с Москвой
- Зеленский придумал, как Украина станет «первой в мире»
- Лукашенко поторопил Казахстан с нефтяными поставками
- Волынец призвала родителей активнее участвовать в жизни детей-школьников
- Пятеро россиян остаются в больницах Италии после ДТП