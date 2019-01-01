Лукашенко поторопил Казахстан с нефтяными поставками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил послу Казахстана Ермухамету Ертысбаеву активизировать переговоры по поставкам нефти.

В ходе встречи с дипломатом Лукашенко заявил, что в этом году Минск планирует завершить модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов, после чего станет «немножко легче покупать с мировых рынков нефть», передает RT со ссылкой на БЕЛТА.

Белоруссия планирует привлечь к переговорам Россию, так как поставлять нефть из Казахстана в Белоруссию планируется по трубопроводу, проходящему по ее территории.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам о вероятности обсуждения этой темы на саммите Евразийского экономического союза. Он пройдет 29 мая в Нур-Султане.

23 апреля Белоруссия приостановила экспорт нефти в Польшу, на Украину и в страны Балтии из-за низкого качества полученного из России сырья. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал о ходе переговоров между Россией и европейскими трубопроводными компаниями о загрязненной нефти.

