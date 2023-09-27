ЛДПР внесет в Госдуму проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей

Группа депутатов от ЛДПР вносит на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает отмену налога на доходы физических лиц для граждан с доходом меньше 30 тысяч рублей в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Авторы уверены, что мера позволит сохранять большую часть заработанных средств гражданам с указанным доходом, что приведет к повышению уровня жизни.