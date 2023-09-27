ЛДПР внесет в Госдуму проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей
Группа депутатов от ЛДПР вносит на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает отмену налога на доходы физических лиц для граждан с доходом меньше 30 тысяч рублей в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Авторы уверены, что мера позволит сохранять большую часть заработанных средств гражданам с указанным доходом, что приведет к повышению уровня жизни.
До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил ввести прогрессивный подоходный налог до 30% на сверхдоходы. По его словам, это позволит пополнить бюджет страны на 2,5 триллиона рублей. Он напомнил, что такой налог введен во многих странах мира, например, в США и Норвегии он составляет 28%, а во Франции — 60%. При этом член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров эту идею не поддержал, отметив, что мера может только уменьшить доходы государства из-за «офшоров», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru