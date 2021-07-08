Курс евро превысил 89 рублей на Мосбирже

Курс евро в ходе торгов поднялся выше 89 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В 15.03 мск европейская валюта подорожала до 89,185 руб. Предыдущий раз курс евро поднимался до такого значения 3 июня.

Эксперт спрогнозировал курс доллара к концу лета

Ранее ЦБ опубликовал официальные курсы валют на 9 июля. И доллар, и евро выросли более чем на рубль.

Так, курс доллара прибавил 1,1372 рубля и составил 75,1952 рубля. В свою очередь, евро увеличился на 1,2167 рубля: европейская валюта выросла до 88,7755 рубля.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:"московская Биржа"Курс Валют
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры