Курс евро превысил 89 рублей на Мосбирже
Курс евро в ходе торгов поднялся выше 89 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
В 15.03 мск европейская валюта подорожала до 89,185 руб. Предыдущий раз курс евро поднимался до такого значения 3 июня.
Ранее ЦБ опубликовал официальные курсы валют на 9 июля. И доллар, и евро выросли более чем на рубль.
Так, курс доллара прибавил 1,1372 рубля и составил 75,1952 рубля. В свою очередь, евро увеличился на 1,2167 рубля: европейская валюта выросла до 88,7755 рубля.
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