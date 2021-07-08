Курс евро превысил 89 рублей на Мосбирже

Ранее ЦБ опубликовал официальные курсы валют на 9 июля. И доллар, и евро выросли более чем на рубль.

Так, курс доллара прибавил 1,1372 рубля и составил 75,1952 рубля. В свою очередь, евро увеличился на 1,2167 рубля: европейская валюта выросла до 88,7755 рубля.



