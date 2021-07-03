Эксперт спрогнозировал курс доллара к концу лета

Курс доллара может составить около 70 рублей к концу нынешнего лета, однако американская валюта не сможет закрепиться на этом уровне. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт уверен, что до конца года рубль не ждет никаких потрясений. По словам Верникова, на российскую валюту положительно повлияют повышение Центробанком ключевой ставки, а также прогнозы о повышении цен на нефть Brent в 2022 году до 100 долларов за баррель.

Специалист добавил, что в пользу укрепления рубля работает высокая стоимость нефти, в пользу доллара — выплаты дивидендов по акциям, часть которых переводится в валюту. Кроме того, туристы покупают доллары на фоне открытия ряда направлений для отдыха.

