Эксперт спрогнозировал курс доллара к концу лета
Курс доллара может составить около 70 рублей к концу нынешнего лета, однако американская валюта не сможет закрепиться на этом уровне. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт уверен, что до конца года рубль не ждет никаких потрясений. По словам Верникова, на российскую валюту положительно повлияют повышение Центробанком ключевой ставки, а также прогнозы о повышении цен на нефть Brent в 2022 году до 100 долларов за баррель.
Специалист добавил, что в пользу укрепления рубля работает высокая стоимость нефти, в пользу доллара — выплаты дивидендов по акциям, часть которых переводится в валюту. Кроме того, туристы покупают доллары на фоне открытия ряда направлений для отдыха.
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