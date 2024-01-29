Курс доллара превысил 90 рублей впервые с 16 января

Курс рубля утром в понедельник теряет позиции по основным торгуемым валютам: доллар превысил 90 рублей, юань торгуется выше 12,5 рубля, евро - до 97,54 рубля, следует из данных Мосбиржи.

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Курс американской валюты растет до 90,05 рубля, юаня - на две копейки, до 12,51 рубля, евро - на 12 копеек.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова дала прогноз, что курс доллара в последнюю неделю января составит 88-90 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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