Курс доллара подскочил выше 56 рублей в начале торгов на Мосбирже
На старте торгов доллар подскочил до 56,51 рубля, евро — дошел до 58,9 рубля, обе инвалюты обновили свой максимум с 20 июня. Об этом свидетельствует динамика торгов на Московской бирже.
Так, курс доллара расчетами «завтра» на 10:14 мск растет на 0,93 рубля, до 55,43 рубля, евро — на 1,05 рубля, до 57,59 рубля.
Утром в понедельник Сбербанк продавал американские доллары за 62,74 рубля, а евро — за 65,80 рубля, уточняет «Свободная пресса». При этом ранее аналитики США заявляли, что рубль, продемонстрировав потрясающий рост, стал самой сильной валютой в мире в этом году, несмотря на многочисленные антироссийские санкции Запада, напоминает Ura.ru.
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