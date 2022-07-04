Курс доллара подскочил выше 56 рублей в начале торгов на Мосбирже

Так, курс доллара расчетами «завтра» на 10:14 мск растет на 0,93 рубля, до 55,43 рубля, евро — на 1,05 рубля, до 57,59 рубля.

Утром в понедельник Сбербанк продавал американские доллары за 62,74 рубля, а евро — за 65,80 рубля, уточняет «Свободная пресса». При этом ранее аналитики США заявляли, что рубль, продемонстрировав потрясающий рост, стал самой сильной валютой в мире в этом году, несмотря на многочисленные антироссийские санкции Запада, напоминает Ura.ru.

