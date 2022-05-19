Евро упал ниже 62 рублей впервые с 2017 года

В ходе торгов европейская валюта в моменте дешевела до 61,11 рубля. Однако к 10:22 мск курс евро поднялся до отметки в 65,73 рубля.

При этом доллар на открытии Мосбиржи торговался на уровне 63,79 рубля, пишет «Свободная пресса». К 10:22 по Москве американская валюта подешевела до 63,04 рубля.

