Кудрин обозначил главные риски для экономики России
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин назвал основные риски, которые мешают развитию российской экономики и приводят к снижению темпов роста. Об этом он рассказала на встрече с журналистами по случаю 25-летнего юбилея СП. По словам Кудрина, серьёзную проблему представляют низкая производительность труда и демографическая «яма».
Ранее в ходе рабочей встречи президент РФ Владимир Путин попросил главу Палаты проконтролировать выполнение нацпроектов, а также эффективность деятельности государственных компаний и корпораций.
По словам Кудрина, Счетная палата, в частности, будет проверять привлечение частных средств для реализации нацпроектов. Что касается аудита госкомпаний, то под него попадут не только головные структуры, но и дочерние подразделения.
Кроме того, СП займётся анализом обоснованности льгот и других преференций для нефтяных и газовых компаний, передает ОТР.
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