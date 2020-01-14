Кудрин обозначил главные риски для экономики России

Ранее в ходе рабочей встречи президент РФ Владимир Путин попросил главу Палаты проконтролировать выполнение нацпроектов, а также эффективность деятельности государственных компаний и корпораций.

По словам Кудрина, Счетная палата, в частности, будет проверять привлечение частных средств для реализации нацпроектов. Что касается аудита госкомпаний, то под него попадут не только головные структуры, но и дочерние подразделения.

Кроме того, СП займётся анализом обоснованности льгот и других преференций для нефтяных и газовых компаний, передает ОТР.

