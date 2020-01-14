Кудрин обозначил главные риски для экономики России

14 января 202017:38

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин назвал основные риски, которые мешают развитию российской экономики и приводят к снижению темпов роста. Об этом он рассказала на встрече с журналистами по случаю 25-летнего юбилея СП. По словам Кудрина, серьёзную проблему представляют низкая производительность труда и демографическая «яма».

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Ранее в ходе рабочей встречи президент РФ Владимир Путин попросил главу Палаты проконтролировать выполнение нацпроектов, а также эффективность деятельности государственных компаний и корпораций.

По словам Кудрина, Счетная палата, в частности, будет проверять привлечение частных средств для реализации нацпроектов. Что касается аудита госкомпаний, то под него попадут не только головные структуры, но и дочерние подразделения.

Кроме того, СП займётся анализом обоснованности льгот и других преференций для нефтяных и газовых компаний, передает ОТР.

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ФОТО: flickr.com // ru_minfin
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