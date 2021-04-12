В «Интер РАО» заявили, что не прекращали экспорт электроэнергии в Прибалтику
Российская энергетическая компания «Интер РАО» не приостанавливала поставку электроэнергии в страны Балтии. Об этом 12 апреля заявили в компании. Выяснилось, что Белоруссия отключила трансграничные электропередачи с Литвой в рамках испытаний надежности энергосистемы страны.
В пресс-службе минэнерго Белоруссии сообщили, что испытания энергосистемы Белоруссии с отключением линий электропередач (ЛЭП) с Литвой прошли успешно. Результаты испытаний продемонстрировали возможность системы работать без связей с литовской станцией.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что страны Прибалтики впервые полностью отказались от импорта электроэнергии из РФ на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Страны Прибалтики в 2019 году приняли решение отказаться от импорта электроэнергии из России и подключиться к сетям Евросоюза в 2025 году.
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