В «Интер РАО» заявили, что не прекращали экспорт электроэнергии в Прибалтику

В пресс-службе минэнерго Белоруссии сообщили, что испытания энергосистемы Белоруссии с отключением линий электропередач (ЛЭП) с Литвой прошли успешно. Результаты испытаний продемонстрировали возможность системы работать без связей с литовской станцией.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что страны Прибалтики впервые полностью отказались от импорта электроэнергии из РФ на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Страны Прибалтики в 2019 году приняли решение отказаться от импорта электроэнергии из России и подключиться к сетям Евросоюза в 2025 году.



