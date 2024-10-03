Китай стал лидером по числу регистраций компаний в России
Китай в 2024 году стал лидером по выходу на российский рынок, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса».
Согласно данным, по итогам января – сентября доля китайского бизнеса в общем числе новых регистраций иностранных компаний в России достигла 34%. При этом в 2021 году показатель составлял всего 13%.
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Отмечается, что число ежемесячных регистраций компаний из Китая достигло около 200, что в четыре раза превышает уровень трехлетней давности. Подчеркивается, что результате китайские бизнесмены почти на треть обогнали белорусских предпринимателей.
Ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в разговоре с НСН отметил, что выход китайского производителя базовых станций для сотовой связи на российский рынок решит вопрос с ремонтом оборудования, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru