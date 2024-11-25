Казахстан назвал условия для транзита газа из РФ в Китай через свою территорию

Казахстан готов обеспечить транзитные поставки газа из России в Китай через свою территорию в случае принятия соответствующего решения сторонами. Министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев заявил о заинтересованности в реализации данного проекта.

Он уточнил, что транзит будет обеспечен при условии поставки до 10 миллиардов кубометров голубого топлива по согласованной цене на внутренний рынок самого Казахстана.