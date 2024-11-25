Казахстан назвал условия для транзита газа из РФ в Китай через свою территорию
Казахстан готов обеспечить транзитные поставки газа из России в Китай через свою территорию в случае принятия соответствующего решения сторонами. Министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев заявил о заинтересованности в реализации данного проекта.
Он уточнил, что транзит будет обеспечен при условии поставки до 10 миллиардов кубометров голубого топлива по согласованной цене на внутренний рынок самого Казахстана.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак рассказал о перспективах нового потенциального маршрута экспорта газа в Китай через Казахстан. Предполагаемый объём прокачки должен составить до 35 миллиардов кубометров в год.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пока проект находится на начальной стадии проработки. Сейчас идёт обсуждение возможностей такого транзита через Восточный Казахстан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru