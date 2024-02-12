«Автотор» объявил о запуске бренда коммерческих автомобилей Ambertruck
Калининградское предприятие «Автотор» объявило о запуске производства коммерческих автомобилей под собственным брендом Ambertruck («Амбертрак»).
Название образовано от английского слова «Amber», то есть «янтарь», который является одним из символов Калининградской области.
В пресс-службе предприятия уточнили, что уже стартовало производство четырёх моделей нового бренда. Это три вида грузовых шасси, которые отличаются полной массой и грузоподъёмностью, а также пикап.
«План развития новой марки предполагает выпуск широкой линейки коммерческих автомобилей, работа над которой проходит в рамках технологического сотрудничества с рядом партнёров», - указали на предприятии.
Ранее калининградский «Автотор» объявил о намерении запустить в 2024 году выпуск электромобилей под брендом «Амберавто», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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