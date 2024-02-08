Какао-бобы на бирже подорожали до рекордных $5,6 тысячи за тонну

Согласно данным, стоимость мартовского фьючерса на какао в моменте поднималась до 5625 долларов за тонну, что на 3,97% выше цены закрытия предыдущего дня. При этом к 16:10 (мск) цена скорректировалась до 5592 долларов за тонну.

Так, новый рекорд был установлен спустя неделю после предыдущего. В пятницу, 2 февраля, цена какао-бобов на бирже поднялась выше отметки в 5 тысяч долларов за тонну впервые с 1977 года.

Ранее вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова сообщила НСН, что шоколад существенно дорожает из-за роста стоимости какао-бобов, передает «Радиоточка НСН».

