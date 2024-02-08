Какао-бобы на бирже подорожали до рекордных $5,6 тысячи за тонну
Цены на какао-бобы установили новый исторический рекорд, превысив отметку в 5,6 тысячи долларов за тонну. Соответствующие данные следуют из торгов на лондонской бирже ICE Futures.
Согласно данным, стоимость мартовского фьючерса на какао в моменте поднималась до 5625 долларов за тонну, что на 3,97% выше цены закрытия предыдущего дня. При этом к 16:10 (мск) цена скорректировалась до 5592 долларов за тонну.
Так, новый рекорд был установлен спустя неделю после предыдущего. В пятницу, 2 февраля, цена какао-бобов на бирже поднялась выше отметки в 5 тысяч долларов за тонну впервые с 1977 года.
Ранее вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова сообщила НСН, что шоколад существенно дорожает из-за роста стоимости какао-бобов, передает «Радиоточка НСН».
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