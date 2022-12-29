Кабмин направит около 39 млрд рублей на строительство медучреждений в регионах
Правительство России в ближайшие три года направит более 38,8 млрд рублей на строительство и реконструкцию медучреждений в регионах. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Средства выделят из бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.
«Речь идет о медицинских учреждениях, стоимость строительства которых превышает 3 млрд рублей. Менее дорогостоящие объекты будут профинансированы в рамках действующих федеральных проектов», — указали в пресс-службе.
Большая часть средств — свыше 26,4 млрд рублей — поступит в регионы в 2023 году, еще через год власти направят 11,8 млрд рублей, а в 2025 году – 667 млн рублей. На выделенные средства построят или модернизируют 19 медучреждений в 17 регионах.
В частности, новые больницы и медицинские центры появятся в Саратове, Орле, Тульской области, Курске, Воронеже, Красноярске, Омске.
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