Кабмин направит около 39 млрд рублей на строительство медучреждений в регионах

Правительство России в ближайшие три года направит более 38,8 млрд рублей на строительство и реконструкцию медучреждений в регионах. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Средства выделят из бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.

«Речь идет о медицинских учреждениях, стоимость строительства которых превышает 3 млрд рублей. Менее дорогостоящие объекты будут профинансированы в рамках действующих федеральных проектов», — указали в пресс-службе.

Большая часть средств — свыше 26,4 млрд рублей — поступит в регионы в 2023 году, еще через год власти направят 11,8 млрд рублей, а в 2025 году – 667 млн рублей. На выделенные средства построят или модернизируют 19 медучреждений в 17 регионах.

В частности, новые больницы и медицинские центры появятся в Саратове, Орле, Тульской области, Курске, Воронеже, Красноярске, Омске.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МедицинаРегионыПравительство России
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