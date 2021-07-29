Хуснуллин призвал срочно запускать развитие «восточного полигона»
Вице-премьер России Марат Хуснуллин призвал оперативно принять решения по запуску третьего этапа развития сети железных дорог страны, предполагающего модернизацию восточной части Байкало-Амурской магистрали, сообщает «Интерфакс».
По его словам, это необходимо для того, чтобы не создать проблем для трафика по окончании второго этапа реконструкции «восточного полигона». По словам Хуснуллина, Кузнецовский тоннель необходимо построить за четыре года, чтобы не сдерживать развитие всего БАМа.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам, «РЖД», при участии регионов и грузоотправителей, определить перспективные параметры развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с учетом планируемой грузовой базы. По словам Белоусова, важно сбалансировать интересы грузоотправителей и достичь установленных параметров развития Восточного полигона.
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