Путин поддержал предложение наградить строителей тоннеля на БАМе

Президент России Владимир Путин поддержал идею министра транспорта Виталия Савельева наградить сотрудников РЖД и строителей, которые принимали участие в сооружении второго Байкальского тоннеля, сообщает пресс-служба.

В ходе церемонии запуска железнодорожного движения по новому тоннелю глава Минтранса отметил, что «великолепная работа была выполнена в кратчайшие сроки».

«Согласен. Представьте предложения. С удовольствием это сделаю», - ответил российский лидер.

Ранее президент России в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска движения поездов по второму Байкальскому тоннелю, сообщает Ura.ru. Путин отметил, что это событие предваряет День железнодорожника, который в России будут отмечать 1 августа.

