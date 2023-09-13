Греф: действия властей по укреплению рубля недостаточны

Недостаточными назвал меры, принимаемые правительством и Центробанком РФ для стабилизации национальной валюты, глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, сейчас идет активная работа над новыми инструментами решения проблемы девальвации рубля.

Греф также добавил, что специалисты разбираются в причинах его падения.

Ранее по данным агентства Bloomberg, российский рубль оказался в тройке валют с худшими показателями, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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