Греф: действия властей по укреплению рубля недостаточны

По его словам, сейчас идет активная работа над новыми инструментами решения проблемы девальвации рубля.

Греф также добавил, что специалисты разбираются в причинах его падения.

Ранее по данным агентства Bloomberg, российский рубль оказался в тройке валют с худшими показателями, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

