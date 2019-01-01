Виноделы рассказали, что означает запрет на закупки импортных вин для чиновников

Правительство России запретило закупки вин иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович рассказал в беседе с НСН, в чем значение этой меры.

«Не такие большие объемы для этих нужд закупаются. Это один-два процента от общего объема. Но для российских виноделов это знак того, что государство готово им помогать. Оно признает, что российские виноделы уже делают вина такого уровня, которые могут закупаться для государственных нужд, для встречи делегаций. Мы считаем, что смогли доказать государству, что способны делать вина такого уровня, которые не уронят нашу страну лицом в грязь перед иностранцами. Это сигнал виноделам, что государство о них помнит и готово помогать», - пояснил он.

До сих пор, несмотря на объявленную властями кампанию по импортозамещению, отечественная винодельческая отрасль встроиться в нее не смогла.