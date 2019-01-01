Виноделы рассказали, что означает запрет на закупки импортных вин для чиновников
Председатель Союза виноградарей и виноделов России в эфире НСН назвал введенные правительством меры знаком доверия российскому производителю.
Правительство России запретило закупки вин иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович рассказал в беседе с НСН, в чем значение этой меры.
«Не такие большие объемы для этих нужд закупаются. Это один-два процента от общего объема. Но для российских виноделов это знак того, что государство готово им помогать. Оно признает, что российские виноделы уже делают вина такого уровня, которые могут закупаться для государственных нужд, для встречи делегаций. Мы считаем, что смогли доказать государству, что способны делать вина такого уровня, которые не уронят нашу страну лицом в грязь перед иностранцами. Это сигнал виноделам, что государство о них помнит и готово помогать», - пояснил он.
До сих пор, несмотря на объявленную властями кампанию по импортозамещению, отечественная винодельческая отрасль встроиться в нее не смогла.
«Нам от тенденции на импортозамещение стало хреновато. Количество импортного вина на полках магазинов стало расти, а российского – уменьшаться. Поэтому нужны какие-то административные меры, чтобы эту тенденцию изменить. Заработали чисто рыночные механизмы. Курс доллара-евро, позволяющий импортерам нормально зарабатывать. Плюс политика торговых сетей. Если четыре-пять лет назад импортные вина попадали на полки с наценкой в три-пять раз по сравнению с закупочной ценой, то сейчас сети вышли напрямую на производителей, уменьшили количество посредников, и цены на импортное вино стали почти в два раза ниже. Но сейчас тенденция роста импорта остановилась, и если государство примет те меры, о которых мы просим, то импортозамещение и у нас пойдет», - выразил уверенность Попович.
Ранее Леонид Попович рассказал НСН, почему россиянам не стоит опасаться перебоев поставок крымского вина.
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