Госдума утвердила в первом чтении проект бюджета

Ожидается, что доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 трлн рублей в 2025 году, 41,84 трлн рублей в 2026 году и 43,154 трлн рублей в 2027 году. Расходы, соответственно, составят 41,469 трлн рублей, 44,022 трлн рублей и 45,915 трлн рублей, дефицит бюджета — 1,173 трлн рублей, 2,181 трлн рублей и 2,761 трлн рублей.

Ключевыми источниками финансирования дефицита бюджета будут внутренние заимствования. Отмечается, что на покрытие дефицита не планируется использовать средства Фонда национального благосостояния.

Отмечается, что в начале 2026 года верхний предел внутреннего госдолга составит 29,386 трлн рублей, внешнего — $61,1 млрд (в начале 2028 года — 39,005 трлн рублей и $56,5 млрд).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «детский бюджет» в ближайшие три года превысит 10 трлн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

