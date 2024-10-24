Госдума утвердила в первом чтении проект бюджета
Госдума утвердила проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов в первом чтении, сообщило РИА Новости.
Ожидается, что доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 трлн рублей в 2025 году, 41,84 трлн рублей в 2026 году и 43,154 трлн рублей в 2027 году. Расходы, соответственно, составят 41,469 трлн рублей, 44,022 трлн рублей и 45,915 трлн рублей, дефицит бюджета — 1,173 трлн рублей, 2,181 трлн рублей и 2,761 трлн рублей.
Ключевыми источниками финансирования дефицита бюджета будут внутренние заимствования. Отмечается, что на покрытие дефицита не планируется использовать средства Фонда национального благосостояния.
Отмечается, что в начале 2026 года верхний предел внутреннего госдолга составит 29,386 трлн рублей, внешнего — $61,1 млрд (в начале 2028 года — 39,005 трлн рублей и $56,5 млрд).
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «детский бюджет» в ближайшие три года превысит 10 трлн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru