Госдума приняла закон о введении туристического налога
10 июля 202409:52
Госдума приняла законопроект о введении туристического налога в России с 2025 года.
Решение было принято на пленарном заседании палаты в среду. Накануне законопроект приняли во втором чтении, напоминает RT.
Ранее Минфин в рамках поправок о совершенствовании налоговой системы предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог, разрешив муниципалитетам определять необходимость введения и размеры самостоятельно. В 2025 году его ставка должна составить 1% от стоимости проживания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru