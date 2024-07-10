Госдума приняла закон о введении туристического налога

Госдума приняла законопроект о введении туристического налога в России с 2025 года.

Минфин предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог

Решение было принято на пленарном заседании палаты в среду. Накануне законопроект приняли во втором чтении, напоминает RT.

Ранее Минфин в рамках поправок о совершенствовании налоговой системы предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог, разрешив муниципалитетам определять необходимость введения и размеры самостоятельно. В 2025 году его ставка должна составить 1% от стоимости проживания.

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ФОТО: РИА Новости
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