Глава Центробанка назвала колебания курса рубля временными

Колебания курса рубля являются временным явлением и связаны с внешними факторами. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с руководством регулятора.

Глава ЦБ подчеркнула, что отклонения курсов фиксируют в моменты введения санкций.

«Это временное явление, потому что участники рынка перестраиваются, адаптируются, и потом идет сближение курсов», - рассказала Набиуллина.

По ее словам, ЦБ вряд ли может придумать «какие-то специальные механизмы» в этой части.

Между тем главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич в разговоре с НСН заявил, что на горизонте ближайших месяцев у рубля сохранится потенциал для укрепления, но в более долгосрочной перспективе он может ослабнуть из-за активизации импорта и увеличения спроса импортеров на валюту.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:РубльЦентробанкЭльвира Набиуллина

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