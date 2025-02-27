Глава Центробанка назвала колебания курса рубля временными
Колебания курса рубля являются временным явлением и связаны с внешними факторами. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с руководством регулятора.
Глава ЦБ подчеркнула, что отклонения курсов фиксируют в моменты введения санкций.
«Это временное явление, потому что участники рынка перестраиваются, адаптируются, и потом идет сближение курсов», - рассказала Набиуллина.
По ее словам, ЦБ вряд ли может придумать «какие-то специальные механизмы» в этой части.
Между тем главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич в разговоре с НСН заявил, что на горизонте ближайших месяцев у рубля сохранится потенциал для укрепления, но в более долгосрочной перспективе он может ослабнуть из-за активизации импорта и увеличения спроса импортеров на валюту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru