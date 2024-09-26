Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила убрать с рынка ростовщические МФО
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила разделить все микрофинансовые организации (МФО) на несколько типов и ввести для них различное регулирование. Об этом она заявила, выступая на XXI Международном банковском форуме, сообщает «Российская газета».
Глава регулятора подчеркнула, что МФО ростовщического типа должны навсегда исчезнуть с рынка финансовых услуг в России. Также она отметила важность ужесточения регулирования для организаций, работающих на рынке «дорогих» займов.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила Центробанку запретить деятельность всех МФО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru