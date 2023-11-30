Глава «Роснефти» Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина
Изменение системы налогообложения в нефтяной отрасли затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и реализацию проектов, в то же время Минфин игнорирует фундаментальные изменения условий работы этой сферы при налогообложении. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает пресс-служба компании.
Как отметил Сечин, в августе-сентябре непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем топливном рынке, пишет RT. Уже в октябре Минфин изменил порядок определения цены на сырье для налоговых целей. Сечин раскритиковал такие меры, отмечает Ura.ru.
«Продолжая применять для налогообложения нерелевантный для России ценовой индикатор (котировку нефти сорта Brent), финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок ... и подходов к ее ценообразованию», — указал глава «Роснефти».
Сечин добавил, что для налоговых целей предлагают применять «виртуальные затраты» на фрахт для уже не существующих маршрутов поставки нефти из РФ в Европу, которые не учитывают логистические издержки, конверсионные расходы и затраты на страхование, проценты по привлеченным кредитам. По словам главы «Роснефти», для рынка также опасна дифференциация цен на газ для промышленных потребителей и рост НДПИ на топливо. Это приведет к разбалансировке, дефициту для социально значимых отраслей, а также может повлиять на уровни добычи газа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru