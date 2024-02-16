Глава Минтруда: Реальные зарплаты в России выросли на 33% за шесть лет

Реальные зарплаты россиян за последние шесть лет выросли на 33,2%, заявил глава Минтруда России Антон Котяков на Форуме национальных достижений в рамках выставки «Россия».

А по итогам 11 месяцев 2023 года рост заработных плат в реальном выражении составил 7,6%, сказал он.

Среди сотрудников, медианная зарплата которых была выше 100 тысяч рублей, Котяков назвал машиниста бульдозера, экскаватора, автогрейдера и токаря.