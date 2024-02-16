Глава Минтруда: Реальные зарплаты в России выросли на 33% за шесть лет

Реальные зарплаты россиян за последние шесть лет выросли на 33,2%, заявил глава Минтруда России Антон Котяков на Форуме национальных достижений в рамках выставки «Россия».

А по итогам 11 месяцев 2023 года рост заработных плат в реальном выражении составил 7,6%, сказал он.

Среди сотрудников, медианная зарплата которых была выше 100 тысяч рублей, Котяков назвал машиниста бульдозера, экскаватора, автогрейдера и токаря.

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Он также отметил, что в целом безработица удерживается на рекордно низком уровне, а численность занятых за прошедший год возросла на 1,6 миллиона человек.

Более половины (57%) россиян оценивают свое материальное положение как среднее, а 17% назвали его плохим, следует из результатов опроса ФОМ. Отмечается, что хорошим свое финансовое положение признали 23% опрошенных. Две трети (67%) респондентов рассказали, что за последние два-три месяца их материальное положение не изменилось, а вот 19% признались, что почувствовали ухудшение. Улучшить финансовую ситуацию удалось 12% граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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