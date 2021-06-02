Госдума отклонила закон о продуктовых сертификатах для бедных россиян
Депутаты Госдумы РФ отклонили законопроект, который предполагает предоставление продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам, сообщает Ura.ru.
Откза парламентарии объяснили тем, что в пояснительной записке к документу отсутствует обоснование ключевых параметров нового правового инструмента соцподдержки.
Авторами данной инициативы являются депутаты от партии ЛДПР. По их мнению, стоимость продуктового сертификата предлагалось установить на уровне 30% от величины прожиточного минимума в конкретном регионе, а потратить его можно исключительно на продовольственные товары первой необходимости - хлеб, молоко, крупы, овощи.
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